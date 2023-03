La terra ha tremato in Papua Nuova Guinea, durante la notte. Si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 6.3 davanti alle coste. Per il momento non è scattato l’allarme tsunami.

Terremoto in Papua Nuova Guinea: scossa di magnitudo 6.3

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.3 si è verificata davanti alle coste della Papua Nuova Guinea, come riportato sul sito dell’Istituto geofisico statunitense Usgs. La scossa di terremoto è stata registrata alle ore 11.06, ovvero alle 02.06 in Italia, con epicentro nei pressi di Madang. La profondità stimata è di circa 213 km. Per il momento non è stato lanciato l’allarme tsunami e non sono stati segnalati danni a cose o persone.