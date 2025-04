Una scossa di terremoto avvertita nella notte

Alle ore 3.55 di questa mattina, un terremoto di magnitudo 3.4 ha colpito la provincia di Potenza, con epicentro localizzato nella zona di Picerno, a circa 12 chilometri dal capoluogo lucano. La profondità dell’evento sismico è stata stimata in 26 chilometri, secondo quanto riportato dal sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

La scossa è stata avvertita da numerosi residenti, che hanno immediatamente condiviso le loro esperienze sui social media, esprimendo preoccupazione e curiosità riguardo all’accaduto.

Reazioni della popolazione e monitoraggio della situazione

La reazione della popolazione è stata rapida, con molti cittadini che hanno avvertito il tremore e si sono messi in contatto con amici e familiari per assicurarsi che tutto fosse a posto. Nonostante l’intensità della scossa, fortunatamente non sono stati segnalati danni a cose o persone. Questo è un aspetto positivo, considerando che eventi sismici di questo tipo possono talvolta causare panico e danni significativi. Le autorità locali e i servizi di emergenza sono stati allertati e stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza della popolazione.

Il contesto sismico della regione

La provincia di Potenza è situata in una zona sismica, e scosse di terremoto, anche se di bassa magnitudo, non sono rare. È importante che la popolazione sia sempre preparata e informata riguardo ai comportamenti da adottare in caso di eventi sismici. Le istituzioni locali, insieme all’INGV, continuano a promuovere campagne di sensibilizzazione per educare i cittadini su come reagire in situazioni di emergenza. La prevenzione e la preparazione sono fondamentali per minimizzare i rischi e garantire la sicurezza di tutti.