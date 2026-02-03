Argomenti trattati
Il sisma, con magnitudo stimata Mw 6,67 e intensità X della scala Mercalli, rappresenta uno degli eventi sismici più distruttivi mai registrati in Abruzzo.
Il terremoto del 1703: dati e caratteristiche
- Data: 2 febbraio 1703
- Area epicentrale: Aquilano (Abruzzo)
- Magnitudo stimata: Mw 6,67
- Intensità: X
- Coordinate: 42.434 N – 13.292 E
Secondo le fonti storiche e sismologiche, il terremoto colpì violentemente la città dell’Aquila e numerosi centri abitati circostanti, causando crolli diffusi, distruzioni estese e un elevatissimo numero di vittime.
Il più forte sisma storico dell’area aquilana
Il sisma del 2 febbraio 1703 è considerato il più potente evento sismico noto per l’area aquilana, all’interno della lunga sequenza sismica che interessò l’Appennino centrale tra gennaio e febbraio di quell’anno. Le cronache dell’epoca descrivono una città quasi completamente distrutta e un territorio profondamente segnato dal punto di vista sociale, urbanistico ed economico.
L’intensità X indica danni gravissimi, con il collasso di edifici in muratura, chiese e palazzi storici, in un’epoca in cui non esistevano criteri antisismici.
Un evento chiave nella storia sismica italiana
Il terremoto dell’Aquilano del 1703 è oggi uno degli eventi di riferimento per lo studio della sismicità storica italiana. Le ricostruzioni moderne si basano sull’analisi delle fonti d’archivio e sui cataloghi sismologici dell’INGV, che consentono di stimare magnitudo, intensità e area di risentimento.