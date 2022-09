Non c'è pace nella Regione Marche. Un terremoto fa tremare la terra e pochi giorni dalla catastrofica alluvione. La magnitudo è 3.0.

I fenomeni naturali non lasciano in pace la Regione Marche che è appena stata vittima di un terremoto di magnitudo 3.0. La provincia interessata è quella di Macerata con epicentro a Visso.

Terremoto nelle Marche: scossa di magnitudo 3.0 in provincia di Macerata

Si apprende da INGV Terremoti che l’epicentro del sisma ha queste coordinate geografiche: (lat, lon) 42.9530, 13.1030. La profondità è di 10 km e la scossa è stata avvertita anche in Umbria per la precisione a Foligno, Terni e Perugia. Fortunatamente non si registrano danni a cose e persone, ma solo un grande spavento.

L’alluvione nelle Marche

Le Marche sono tormentate dai fenomeni naturali. La notte tra giovedì 15 e venerdì 16 settembre 2022 una bomba d’acqua ha causato un’alluvione nella Regione che ha visto morti e feriti. Tra questi vi sono donne e bambini. Molte case, attività ed automobili sono state distrutte e sono moltissimi gli sfollati.