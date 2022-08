Terremoto Papua Nuova Guinea: scossa di magnitudo 5.6

In Papua Nuova Guinea, questa mattina, 8 agosto, intorno alle 7:37 è avvenuto un forte terremoto di magnitudo 5.6.

La scossa, di magnitudo 5.6, è avvenuta questa mattina, lunedì 8 agosto, intorno alle 7:37, ora italiana, con epicentro nella provincia della Nuova Britannia Orientale, ad una profondità di 20 km. Per il momento non ci sono informazioni dettagliate, ma sembrano non essersi verificati danni a cose o persone.