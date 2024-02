Una nuova scossa di terremoto di magnitudo di poco superiore al 3.0 sulla scala Richter ha colpito vicino a Parma nella serata di ieri: il mese di febbraio, in quella zona, si sta rivelando uno dei più attivi dal punto di vista sismico che si possano ricordare.

Terremoto Parma: la nuova scossa di ieri sera

La terra continua a tremare in Emilia-Romagna e in particolare nella provincia di Parma dove, da ormai diverse settimane, una sciame sismico non lascia tranquilla la popolazione. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.1 ha colpito l’area vicino Parma questa notte: altre scosse di simile entità hanno interessato la zona. Il sisma ha avuto epicentro nei pressi del comune di Langhirano, ed è stato evidenziato dai sismografi nella prima serata di ieri poco prima delle ore 20.

Terremoto in Emilia-Romagna: i danni

Fortunatamente, al momento, le autorità hanno confermato e rassicurato la popolazione in allerta. Per ora, infatti, non si registrano danni a persone o cose. Secondo i dati raccolti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa più potente della nott ha avuto ipocentro a 11 chilometri di profondità.