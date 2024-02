Lo sciame sismico dell’ultima settimana non smette di tormentare l’Emilia Romagna è in particolare la provincia di Parma. Nella serata di ieri, due nuovi terremoti hanno colpito la zona.

Terremoto a Parma: le scosse del 23 febbraio

Sono circa 250, le scosse di terremoto che negli ultimi 14 giorni hanno colpito l’area di Parma, quasi tutte di magnitudo compresa tra i valori di 2 e 3 sulla scala Richter. Nella serata di ieri, però, due scosse entrambe di forza 3.3 hanno colpito la provincia, mettendo in allarme la popolazione. La prima si è manifestata alle 20:11 a una profondità di 20 km a coordinate di 44.6430 lat, e 10.1680 long. La seconda scossa è stata registrata poco dopo, alle 20:12, ad una profondità di 16 km e alle medesime coordinate.

Terremoto a Parma: lo sciame sismico

I residenti di Felino, Sala Baganza, Collecchio, Langhirano e Fornovo, ma soprattutto Calestano hanno avvertito in maniera indistinta il tremore della terra, ma fortunatamente non ci sono stati danni per cose o persone. In tutta la giornata, sono stati ben 8 i terremoti di valore superiore al 2 sulla scala Richter che hanno colpito i medesimi territori.