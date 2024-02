La terra continua a tremare in Emilia-Romagna e in particolare nella provincia di Parma dove, da ormai più di qualche guiorno, una sciame sismico non lascia tranquilla la popolazione. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.1 ha colpito l’area vicino Parma questa notte: altre scosse di simile entità hanno interessato la zona.

Terremoto in Emilia-Romagna: lo sciame sismico

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo di poco superiore al 3.0 sulla scala Richter si è appena abbattuta vicino a Parma e in particolare nei pressi del comune di Langhirano. Non si può più parlare di un caso isolato, bensì di uno sciame sismico, considerata la frequenza con cui le scosse (quasi tutte tra il 2.0 e il 3.0) stanno colpendo la zona da diversi giorni. I cittadini sono preoccupati: questo evento può preannunciare un terremoto di maggiore intensità? La storia insegna che non è sempre così, ma è bene mantenere uno stato di allerta.

erremoto in Emilia-Romagna: i danni

Fortunatamente, al momento, le autorità hanno confermato e rassicurato la popolazione in allerta. Per ora, infatti, non si registrano danni a persone o cose. Secondo i dati raccolti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa più potente della nott ha avuto ipocentro a 21 chilometri di profondità.