Nel corso della prima serata di ieri, lunedì 19 febbraio, si è avvertita una scossa di terremoto a Felino, nella provincia di Parma.

Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 registrata in provincia di Parma

La scossa di terremoto che è stata registrata nella serata di ieri nella Regione Emilia-Romagna, ha interessato la zona di Felino, in provincia di Parma: un’area che è significativamente attiva dal punto di vista sismico e che, soprattutto negli ultimi giorni, è molto attiva. L’evento è stato registrato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e, come segnalano gli esperti, è stato di magnitudo 3.2 sulla scala Richter. Ricordiamo che, in generale, una scossa di terremoto di questa entità viene generalmente descritta come ‘molto leggera‘, anche se comunque viene avvertita dalla popolazione. A preoccupare è soprattutto la frequenza di questi episodi.

Terremoto di magnitudo 3.2 in provincia di Parma: i precedenti

Per quanto riguarda i dettagli specifici sulla scossa, sappiamo che la profondità stimata è stata di circa 21.3 chilometri. Dalla scorsa settimana ad oggi, sono state decine le scosse (moltissime tra la magnitudo 3 e 4) che hanno colpito l’area. Un vero e proprio sciame sismico che preoccupa le autorità.