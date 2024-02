Pavia: scontro tra auto e moto, 17enne in arresto cardiaco

Tragico scontro tra un'auto e una moto in provincia di Pavia, un 17enne è stato trasportato in codice rosso dopo arresto cardiaco. E' molto grave

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 19 febbraio, un incidente stradale ha scosso la tranquilla via Emilia a Redavalle, lungo la strada che porta a Casteggio, nell’Oltrepò Pavese. Un giovane appena 17enne è rimasto gravemente ferito nello scontro tra la sua moto e un’auto. Mentre si trovava alla guida della moto, è stato violentemente tamponato dall’auto, finendo sul parabrezza prima di essere catapultato a diversi metri di distanza dal punto dell’impatto.

Incidente auto moto, 17enne in codice rosso

Il tempestivo intervento dei soccorsi del 118 ha portato sul luogo dell’incidente. Purtroppo, al loro arrivo, il giovane versava in arresto cardiocircolatorio. I medici hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione e, con grande urgenza, hanno trasferito il ragazzo all’ospedale San Matteo tramite elicottero, dove è stato ricoverato in condizioni critiche con codice rosso. Le sue ferite sono molteplici e preoccupanti, suggerendo gravi traumi in varie parti del corpo.

Scontro tra auto e moto, strada chiusa al traffico

La strada è stata prontamente chiusa al traffico per agevolare l’intervento dei soccorsi e per consentire alla polizia stradale di eseguire tutti i rilievi necessari. Gli agenti sono già sul posto, lavorando per ricostruire minuziosamente l’esatta dinamica dell’incidente. È un momento di grande tristezza e apprensione per la comunità locale, mentre tutti sperano in una pronta e completa guarigione del giovane coinvolto.