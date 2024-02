L'epicentro del terremoto è stato registrato tra Langhirano, Lesignano de' Bagni e Felino in provincia di Parma

Questa mattina nel parmense si sono avvertite diverse scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 3.5.

Nuovo terremoto a Parma

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato la scossa più potente nella tarda mattinata di oggi, giovedì 15 febbraio, alle ore 11:38. Il territorio interessato dallo sciame sismico è stato quello tra Langhirano, Lesignano de’ Bagni e Felino. La zona era già stata oggetto di analisi dopo il terremoto del 9 febbraio scorso, in cui era stata registrata una magnitudo massima di 4.2.

Nuove scosse durante la mattina

I fenomeni sismici sono continuati per tutta la mattina. La prima scossa è stata percepita intorno alle 7:07 nel comune di Fornovo di Taro, di magnitudo 2.2. Ne è seguita una più forte, avvertita alle 7:50 a Langhirano di magnitudo 2.4 e una terza più debole delle 10:22 di 2.2. Alle 10:25 ne è stata registrata una quarta ancora più debole di 2.0 sempre a Fornovo. La terra ha tremato anche nella zona di Reggio Emilia, con due scosse di magnitudo 3.3 e 3.8.

Le parole di Bonaccini

Il Governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha fatto sapere che “La situazione è costantemente monitorata”. “Tutte le componenti del sistema sono allertate e operative in caso di necessità. Sul territorio dell’Unione dei Comuni Appennino Parma Est, epicentro delle scosse, stamattina si è svolta un’attività di informazione alla popolazione per ricordare le regole di comportamento da seguire in caso di sisma e la localizzazione delle aree di assistenza dove eventualmente recarsi” si legge nella nota della Regione.