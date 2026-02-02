Terremoto Tagliacozzo: scossa e dati

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nella mattinata di lunedì 2 febbraio 2026 nella zona di Tagliacozzo (L’Aquila). Secondo i dati ufficiali della Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il fenomeno sismico si è verificato alle 09:29:53 con epicentro a circa 2 chilometri a est di Tagliacozzo.

Dalle analisi tecniche emerge che la scossa ha raggiunto una magnitudo locale pari a 1.8 sulla scala Richter, con ipocentro localizzato a una profondità di circa 10 chilometri.

Si tratta dunque di un evento di bassa intensità, percepito in maniera molto lieve in alcune aree circostanti ma senza generare allarmi significativi tra la popolazione.

Al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose, né emergenze correlate all’evento sismico. Le autorità locali e i tecnici competenti mantengono regolari monitoraggi sul territorio in collaborazione con l’INGV per garantire aggiornamenti costanti sulla situazione.

Dettagli tecnici della scossa