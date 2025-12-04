Un forte terremoto ha avuto luogo nella vasta provincia autonoma dello Xinjiang, situata nella regione nord-occidentale della Repubblica Popolare Cinese. L’evento sismico si è verificato alle ore 13:14 locali, ovvero le 07:44 del mattino secondo il fuso orario del meridiano di Greenwich (GMT).

Forte terremoto in Cina nella provincia dello Xinjiang

Sebbene la magnitudo esatta non sia stata trasmessa, la notizia indica un evento rilevante. Il sisma ha infatti avuto luogo a soli dieci chilometri sotto la superficie terrestre, con conseguente sprigionamento maggiore di energia a livello del suolo. Nonostante l’impatto significativo, le autorità cinesi hanno comunicato con tempestività che, fino a quel momento, non erano state segnalate vittime o feriti gravi. Nel frattempo, i primi rapporti non indicavano la presenza di danni estesi a strutture abitative, edifici pubblici o infrastrutture critiche.

Terremoto in Cina: ore cruciali per la valutazione dei danni

La notizia, diffusa inizialmente da Reuters, evidenzia come per la provincia dello Xinjiang non sia inedito questo tipo di fenomeni naturali. Tale regione è, infatti, una delle aree con la maggiore attività sismica dell’intera Asia centrale e della Cina. Sebbene il rapporto iniziale sia positivo e si escludano danni ingenti, le prossime ore saranno cruciali per confermare l’assenza di conseguenze gravi e per garantire che i servizi fondamentali, come l’elettricità, l’acqua potabile e le comunicazioni, siano disponibili.