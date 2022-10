Nella notte si sono verificate due scosse di terremoto di magnitudo 3.4 a Borgo San Lorenzo, avvertite anche a Firenze e Prato.

Nella notte sono state avvertite distintamente due scosse di terremoto di magnitudo 3.4, alle 3.49 e alle 5.49, nelle province di Firenze e Prato. L’epicentro del terremoto è stato individuato a Borgo San Lorenzo, nel Mugello.

Terremoto, scosse di magnitudo 3.4 a Borgo San Lorenzo: avvertite a Firenze e Prato

Questa notte, alle 3.49 e alle 5.49, si sono verificate due scosse di terremoto di magnitudo 3.4, chiaramente avvertite soprattutto in provincia di Prato e Firenze. L’epicentro è situato nell’Appennino Tosco-Emiliano, a 6 chilometri a nord di Borgo San Lorenzo. Il sisma è stato avvertito molto bene dalla popolazione, essendo ad una profondità di 8 chilometri. Pochi istanti dopo la scossa sui social sono state diffuse molte testimonianze di persone che mentre dormivano sono state svegliate dal letto che si muoveva.

“Con la sala operativa regionale stiamo monitorando la situazione” ha twittato il presidente della regione Eugenio Giani.

La situazione è monitorata

Su Twitter e Telegram numerose segnalazioni e testimonianze di coloro che hanno avvertito la scossa, soprattutto cittadini del Mugello, ma anche in provincia di Firenze e Prato, sia in città che nella parte nord della provincia. In queste ore sta andando avanti il monitoraggio della Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze.

Per il momento non sono stati segnalati danni a cose o persone.