Terremoto e vulcano in eruzione in Kamchatka, massima allerta in Russia

Un potente terremoto ha recentemente scosso la regione della Kamchatka, nell’estremo oriente della Russia, scatenando una situazione di emergenza senza precedenti. Dopo la scossa, un vulcano della zona è entrato in eruzione, aggravando ulteriormente il quadro di rischio per la popolazione locale e le autorità. Le autorità russe hanno dichiarato l’allerta massima, mobilitando squadre di soccorso e monitorando costantemente l’evolversi degli eventi.

Il Cremlino ha comunicato che le recenti scosse di terremoto che hanno colpito la penisola russa della Kamchatka, con il primo evento sismico classificato come il più intenso dal 1952, di magnitudo 8.8, non hanno provocato vittime.

La regione si è dimostrata pronta a fronteggiare questo tipo di calamità naturali, secondo quanto riferito dal portavoce presidenziale Dmitri Peskov durante una conferenza stampa. Sono stati attivati tutti i sistemi di allerta in modo tempestivo, e le evacuazioni delle persone dalle zone a rischio, in particolare a seguito del pericolo tsunami, sono state organizzate efficacemente.

Le strutture edilizie hanno resistito bene agli effetti del sisma, confermando un alto livello di preparazione tecnologica e antisismica della zona. Tuttavia, diversi danni materiali si sono registrati, come il crollo parziale della facciata di un asilo a Petropavlovsk-Kamchatsky, capitale della Kamchatka, e allagamenti nel porto di Severo-Kurilsk, nella regione di Sachalin, dove è stato anche dichiarato lo stato d’emergenza.

In seguito al violento terremoto che ha colpito la Kamchatka, è stata registrata una nuova eruzione del vulcano Klyuchevskoy, come comunicato dal Servizio geofisico dell’Accademia russa delle scienze. Il vulcano, che si trova a circa 30 km dall’insediamento di Klyuchi nel distretto di Ust-Kamchatsk, ha mostrato una discesa di lava incandescente sul versante occidentale, accompagnata da potenti bagliori ed esplosioni.

Le nubi di cenere si sono propagate fino a 58 chilometri verso est. Il Klyuchevskoy, che si eleva a 4.850 metri sul livello del mare ed è uno dei vulcani più alti del mondo, aveva già dato segni di attività negli scorsi mesi. La Kamchatka, nota come “terra dei vulcani” per la sua eccezionale attività vulcanica e la presenza di circa 160 vulcani, di cui una trentina attivi, è situata in una delle aree più sismiche del pianeta, al confine di tre placche tettoniche, aumentando così il rischio di eventi naturali estremi.

Klyuchevskoy Volcano in Kamchatka, Russia Erupts:

Lava is flowing down the western slope, with bright glow and explosions observed. The eruption was captured by a camera at the Kirisheva seismic station.

