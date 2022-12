Notte d’inferno in Francia e terribile incendio vicino Lione: finora sono stati censiti dieci morti, cinque dei quali purtroppo sono bambini.

Oltre 170 vigili del fuoco sono stati impegnati a domare le fiamme, spente da pochissimo, e quattro persone versano in condizioni gravissime in ospedale.

Terribile incendio vicino Lione: dieci morti

Le fiamme sono divampate per cause che verranno accertate nelle prossime ore all’interno di un edificio residenziale di sette piani a Vaulx-en-Velin, nei pressi di Lione. I media transalpini spiegano che ben 170 vigili del fuoco sono stati impegnati duramente per oltre quattro ore per spegnere fiamme in edificio residenziale.

Il bilancio delle vittime è terribile: dieci persone sono morte, tra cui cinque bambini. Da quanto si apprende il mega incendio è scoppiato in un edificio di sette piani a Vaulx-en-Velin, vicino a Lionee il lancio è stato dato secondo AdnKronos dall’emittente Bfmtv.

Sul posto 65 autopompe dei vigili del fuoco

Il media ha spiegato che altre quattro persone versano in gravissime condizioni e dieci sono ferite in modo lieve.

Sul luogo della tragedia sono intervenute decine di squadre dei vigili del fuoco e 65 autopompe. L’incendio è divampato intorno alle 3 del mattino, nella notte da giovedì a venerdì in una palazzina situata a Camin des Barques. L’incendio è stato spento e la Prefettura ha attivato una centrale operativa dipartimentale.