Terribile incidente aereo all'Air Show di Dallas: ci sarebbero vittime e la notizia è arrivata direttamente dalla Federal Aviation Administration

Terribile incidente aereo all’Air Show di Dallas: ci sarebbero vittime ma al momento il bilancio e le notizie su eventuali superstiti fra le sei persone a bordo dei due velivoli non è ancora stato ufficializzato. Il disastro nei cieli è avvenuto durante la rievocazione storica Wing Over del Veteran’s Day, nello stato del Texas.

Lo schianto tra due aerei all’Air show di Dallas sarebbe avvenuto durante una manovra a bassa quota dei due velivoli della seconda guerra mondiale.

Gli aerei si sono scontrati, mentre eseguivano un sorvolo in un evento commemorativo in Texas. La Cbs spiega che la notizia è arrivata direttamente dalla Federal Aviation Administration in una nota. Purtroppo lo scontro in aria è stato terribile.

Sui social si vedono centinaia di persone riunite per assistere alla manifestazione ed a un certo punto i due grossi aerei impattato e prendono fuoco precipitanto l’uno a circa cento metri di distanza dall’altro. Si trattava, come riferisce la Faa, di un Boeing B-17 Flying Fortress e un Bell P-63 Kingcobra. Tutto sarebbe accaduto poco prima delle 13:30 ora locale del 12 novembre. Secondo quanto riferito dalla Abc a bordo dei due aerei c’erano complessivamente sei persone, cinque sul B-17 e una sul P-63.

Qui sotto potete recuperare la clip di quanto accaduto.

🚨#BREAKING: Mid-air collision reported at Dallas Airshow⁰⁰📌#Dallas l #Texas ⁰⁰Watch as two aircraft crash in A Mid-air collision reported at Wings Over Dallas Airshow in Texas the number of injuries are currently unknown One of the planes involved was a B-17 Bomber pic.twitter.com/GPf6Jxtf3P

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 12, 2022