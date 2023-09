Terribile incidente in superstrada nella notte: tre vittime

Terribile incidente in superstrada nella notte: tre vittime

Il gravissimo incidente stradale è avvenuto poco prima della mezzanotte in superstrada a Frosinone

Le strade italiane si bagnano ancora di sangue dopo il tremento incidente che è avvenuto questa notte nei pressi di Frosinone. Due automobili sono andate a schiantarsi in superstrada: lo scontro è stato violentissimo e tre persone hanno perso la vita.

Incidente in superstrada: la dinamica

Erano circa le ore 23 di martedì sera quando, sulla superstrada Cassino-Sora, nel Frusinate e nei pressi dello svincolo per Fontechiari, due autombili si sono schiantate con estrema violenza. I due mezzi, una Grande Punto e una Ford, trasportavano rispettivamente una coppia di fidanzati e una donna: tutti e tre sono morti sul colpo. Il rumore dello schianto è stato così violento da attirare l’attenzione di molti residenti della zona, alcuni dei quali si sono affacciati alle loro finestre per chiamare i soccorsi.

Incidente in superstrada: l’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco, coadiuvati nelle loro operazioni dai carabinieri di Frosinone. A loro si sono aggiunti anche i medici del 118 che, secondo quanto si apprende, sarebbero stati colleghi del ragazzo morto nello schianto. Per le tre persone coinvolte nell’incidente, però, non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate. I tre sono stati dichiarati morti nei minuti successivi al terribile incidente. Le autorità hanno provveduto a chiudere il tratto di superstrada interessato per le ore successive e ad effettuare tutti i rilievi del caso.