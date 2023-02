Tragedia in provincia di Brindisi e terribile volo giù dal quarto piano di una palazzina: muore 81enne.

Da quanto si apprende un anziano di San Pietro Vernotico è precipitato dal balcone e sul decesso indagano i carabinieri per chiarirne dinamiche e soprattutto cause. Il dato riportato dai media locali è tremendo: quell’uomo è caduto ed è morto sul colpo dopo un volo di quattro piani.

Volo giù dal quarto piano di una palazzina

Tutto è accaduto nella serata del 16 febbraio a San Pietro Vernotico nel Brindisino. Da quanto si apprende un uomo di 81 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina e in quel tremendo impatto con il suolo è deceduto praticamente sul colpo perché è rimasto infilzato anche in un paletto presente sul marciapiede.

Vittima infilzata da un paletto a terra

I soccorritori sono giunti a razzo ma l’equipaggio del 118 altro non ha potuto fare che constatare l’avvenuto decesso della vittima. Assieme all’ambulanza del 118 ed ai Vigili del Fuoco che hanno provveduto alla rimozione della salma sono arrivati a razzo anche i carabinieri della territoriale: ai militari il compito di indagare per chiarire le cause che hanno portato alla caduta. L’ipotesi pi+ accreditata è quella dell’incidente fatale ma dovrà essere asseverata.