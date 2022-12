Terribile tragedia in Messico, nello Stato occidentale del Nayarit: nelle scorse ore, un bus si è ribaltato all’improvviso per la strada finendo in un fossato, causando la morte di ben 15 persone che erano a bordo del mezzo.

In base a quanto dichiarato dal ministero della Sicurezza in un comunicato, nell’incidente avrebbero perso la vita anche due adolescenti, mentre sarebbero a dozzine i feriti segnalati dalle autorità attualmente presi in carico dagli ospedali locali.



Chi erano le persone a bordo

Stando alle prime ricostruzioni post incidente, le vittime dello schianto erano turisti provenienti dallo Stato centrale di Guanajuato di ritorno da Leon dopo una vacanze, organizzata proprio in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2023.

In totale, in base alle informazioni rese note dai media locali, il bus dove viaggiavano trasportava un totale di 48 passeggeri, tra cui numerosi bambini.

Ancora sconosciute le cause esatte dell’incidente

Le immagini provenienti dal Messico fanno impressione. I primi scatti dal luogo della tragedia mostrano la struttura dell’autobus dilaniata al lato della strada, conficcata in un fossato poco profondo. Sono attualmente in corso tutte le verifiche del caso per cercare di chiarire cosa abbia potuto portare ad un incidente simile, le cui cause precise sono per il momento ancora sconosciute.