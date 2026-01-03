Territori catturati dalla Russia in Ucraina nel 2026

Nell’ultimo anno, la Russia ha registrato le sue più significative conquiste territoriali in Ucraina, anno dell’invasione su larga scala. Secondo un’analisi condotta dall’Institute for the Study of War, le forze russe hanno preso il controllo di oltre 5.600 chilometri quadrati di territorio ucraino, pari a circa lo 0,94% dell’intera nazione.

Questi dati comprendono non solo le aree confermate da analisi indipendenti e da fonti ucraine, ma anche territori rivendicati da Mosca. Sebbene le conquiste superino quelle e messe insieme, rimangono significativamente inferiori ai 60.000 chilometri quadrati acquisiti nei primi mesi del conflitto.

Avanzamenti significativi e sfide per l’Ucraina

Il mese di novembre è stato il più prolifico per la Russia, con un guadagno di circa 701 chilometri quadrati in un solo mese. Tuttavia, la situazione è cambiata drasticamente a dicembre, dove l’avanzamento si è ridotto a soli 244 chilometri quadrati, il valore più basso dal marzo precedente.

Pressione costante sulle forze ucraine

Le forze armate ucraine si sono trovate sotto una pressione crescente a causa dei bombardamenti russi e delle offensive a terra continue. Ciò ha portato a una progressiva perdita di territorio, complicata da carenze di personale e munizioni. Attualmente, la Russia occupa quasi un quinto dell’Ucraina e ha posto come condizione per la pace il ritiro delle forze ucraine dalla regione orientale del Donbas.

Disinformazione e realtà sul campo

Nonostante le affermazioni ottimistiche di Vladimir Putin riguardo ai successi militari, esiste un ampio divario tra le dichiarazioni pubbliche e la realtà dei fatti sul campo. Secondo il Financial Times, i rapporti presentati al presidente russo sono spesso gonfiati, con dati distorti che esagerano le perdite ucraine e la superiorità russa.

Implicazioni per la strategia russa

Fonti interne rivelano che i rapporti filtrati hanno creato un’illusione di successo, spingendo Putin a ritenere che l’Ucraina stia per crollare. Tuttavia, esperti militari, tra cui quelli dell’Institute for the Study of War, avvertono che, con l’attuale ritmo di avanzamento, la Russia potrebbe impiegare anni per conquistare completamente il Donbas.

Le prospettive future e la diplomazia

In un contesto di crescente tensione, si è tenuto un incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky per discutere della guerra in Ucraina. Zelensky ha affermato che un accordo di pace è vicino al 90%, mentre Trump ha sostenuto che le garanzie di difesa statunitensi siano già al 95%. Tuttavia, la guerra sembra intensificarsi ulteriormente, con la diplomazia che appare sempre più come un gioco senza fine.

Un punto cruciale rimane la questione del Donbas, con Zelensky che ha chiarito che non ci sono accordi in corso riguardo ai confini o allo status delle regioni occupate. Inoltre, la sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia è un tema di grande preoccupazione, con l’Ucraina che richiede un controllo internazionale sulla struttura per garantire la sicurezza.

La questione delle garanzie di sicurezza resta centrale nelle trattative, con Zelensky che chiede impegni a lungo termine per proteggere l’Ucraina da futuri attacchi russi. Tuttavia, Washington è più cauta, preferendo soluzioni temporanee.

In conclusione, mentre la Russia continua le sue avanzate territoriali, la situazione in Ucraina rimane instabile e complessa. Le prospettive di pace sembrano distanti, mentre entrambe le parti si preparano a un conflitto che potrebbe protrarsi nel tempo.