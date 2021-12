Terza dose, Ema: “Efficace e sicura già tre mesi dopo l’ultima iniezione”

L'Ema ha affermato che la terza dose di vaccino si è rivelata sicura ed efficace anche se somministrata a soli tre mesi dalla seconda.

Il responsabile vaccini dell’Ema Marco Cavaleri ha affermato che la terza dose può essere somministrata in modo sicuro ed efficace già tre mesi dopo l’ultima iniezione. Al momento le indicazioni del governo sono di aspettare almeno cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale base.

Ema sulla terza dose

L’esperto ha infatti evidenziato come, nonostante la raccomandazione attuale sia di somministrare dosi di richiamo preferibilmente dopo cinque mesi, i dati disponibili “ci parlano di una terza dose sicura ed efficace già a tre mesi dalla seconda“.

Anche il mix di vaccini, ha aggiunto, si è confermato essere una buona strategia in chiave anti Covid: la combinazione di vaccini virali vettoriali (AstraZeneca e Johnson&Johnson) a quelli da vaccini mRNA (Pfizer e Moderna) produce alti livelli di anticorpi contro il Covid, sia quando viene utilizzata come vaccinazione primaria che quando è usata come richiamo».

Ema sulla terza dose e la variante Omicron

Cavaleri si è infine espresso sulla variante Omicron spiegando che sull’efficacia dei vaccini contro la mutazione si attendono informazioni più solide. È infatti importante “consolidare i dati, osservare cosa succederà a livello epidemiologico e capire se si diffonderà e sostituirà Delta entro Natale“. Per quanto riguarda la maggiore o minore gravità della mutazione, l’Ema ha dichiarato che ad ora i casi sembrano essere perlopiù lievi ma solo il tempo lo potrà confermare.