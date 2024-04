The Voice Generations, le lacrime di Clementino alla notizia dei vincitori

Gino Scannapieco e la figlia Noemi sono i vincitori del talent di Rai 1 The Voice Generations

Si è conclusa la prima edizione del nuovo programma di Rai 1, The Voice Generations. Durante l’ultima puntata hanno trionfato i due cantanti napoletani Gino Scannapieco e la figlia Noemi.

Ascolti record

Lo show, condotto da Antonella Clerici, ha fatto eco al talent The Voice Senior, riscuotendo un grande favore da parte del pubblico. La giuria era formata da artisti quali Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa. La trasmissione si è subito imposta sulla scena televisiva, guadagnando oltre il 21% di share, con circa 3.5 milioni di telespettatori.

I vincitori di The Voice Generations

La finale ha incoronato la coppia Gino e Noemi Scannapieco come vincitori della prima edizione. Padre e figlia, che facevano parte del team di Clementino, hanno portato una cover della canzone principe del film La Bella e la Bestia. Già durante la puntata di esordio del programma avevano conquistato il pubblico esibendosi nel brano Vivo per lei. Gli altri concorrenti in gara erano Nicolò, Gaia e Giuseppe nel team di Loredana Bertè, i Soul food con Gigi D’Alessio e Alessandra e Consuelo capitanati da Arisa.

Le lacrime di Clementino

La notizia della vittoria ha lasciato senza parole anche il cantante napoletano, che si è lasciato trasportare emozioni, mostrandosi evidentemente commosso. “Non ho parole, hanno cantato ancora meglio dell’altra volta” ha affermato Clementino. “Non ci posso credere, devo ancora rendermi conto di quello che è successo” sono state invece la parole di Noemi Scannapieco.