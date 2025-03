The Voice Senior conquista il pubblico italiano con ascolti record

Il trionfo di The Voice Senior

Il venerdì sera, il pubblico italiano ha ritrovato un appuntamento imperdibile con The Voice Senior, il programma musicale che ha saputo conquistare il cuore degli spettatori. La terza puntata, trasmessa su Rai 1, ha registrato un ascolto straordinario di 3.643.000 spettatori, pari al 23% di share. Questo successo non è solo il risultato di un format collaudato, ma anche della presenza di giudici di spicco come Loredana Berté e Arisa, che insieme ad Antonella Clerici hanno saputo creare un’atmosfera coinvolgente e emozionante.

La concorrenza e i risultati degli altri programmi

In una serata ricca di offerte televisive, Mediaset ha proposto Le Onde del Passato su Canale 5, ma il programma non ha saputo attrarre il pubblico, fermandosi a 2.097.000 spettatori e un 12.4% di share. Al contrario, Rete 4 ha ottenuto un buon risultato con Quarto Grado, che ha interessato 1.412.000 spettatori, raggiungendo un 10% di share. Anche La 7 ha fatto la sua parte con Propaganda Live, che ha raccolto 982.000 spettatori e un 7.1% di share.

Il dominio di Stefano De Martino

Nella fascia Access Time, Stefano De Martino continua a brillare con Affari Tuoi, che ha ottenuto un risultato eccezionale di 6.022.000 spettatori e un 29.4% di share. La sua capacità di coinvolgere il pubblico è innegabile, e il suo carisma lo ha reso un volto amato della televisione italiana. Al contrario, Striscia la Notizia su Canale 5 ha visto un calo, registrando solo 2.746.000 spettatori e un 13.4% di share.

Le performance delle fasce preserali

Per quanto riguarda le fasce preserali, L’Eredità continua a dominare con 4.616.000 spettatori e un 27.1% di share, mentre Avanti un Altro ha intrattenuto 2.987.000 spettatori con un 18.6% di share. Marco Liorni, conduttore de L’Eredità, sta guadagnando sempre più consensi, dimostrando di saper entrare con delicatezza nelle case degli italiani.