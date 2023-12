Il nuovo social firmato Meta 'Threads' arriverà in Italia già in questo mese di dicembre: la data di uscita

Nel Regno Unito e negli Stati Uniti d’America è già disponibile da qualche tempo, ma per l’Italia si era fatta attendere. La nuova piattaforma social targata Meta prende il nome di Threads e fra pochi giorni sarà disponibile anche nello Stivale.

Threads arriva in Italia: di cosa si tratta

Threads è il nuovo social media di Meta, la compagnia che possiede anche le quote di Facebook, di WhatsApp e di Instagram, che ora vuole allargare ancora i propri confini. Si tratta di un nuovissimo social che prende spunto da X (l’ex Twitter) ora in mano ad Elon Musk e che promette di fare dei passi oltre ad esso. Molti utenti non hanno gradito le novità che l’uomo più ricco del mondo ha portato all’amatissimo Twitter e ora si sentono spaesati. Il piano di Mark Zuckerberg è chiaro e semplice: dare una nuova casa agli utenti social che si sentono traditi da X.

Threads arriva in Italia: la mossa del Garante

La data da segnare con il circoletto rosso in calendario è quella di giovedì 14 dicembre. Alle ore 14 in punto, Threads sarà disponibile anche per l’Italia con un ritardo di qualche mese dovuto allo stop imposto dal Garante della Privacy. Meta, infatti, non aveva inizialmente fornito i requisiti necessari per pubblicare l’applicazione nell’Unione. Come sappiamo, il Garante della Privacy è stringente in materia di dati personali e il regolamento che vige in Europa non è lo stesso che troviamo negli Usa (più morbido).