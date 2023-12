xAi, la startup di intelligenza artificiale fondata da Elon Musk, ha presentato alla Securities and Exchange Commission (SEC) un’offerta di azioni per oltre 1 miliardo di dollari.

La nuova startup di Musk sull’intelligenza artificiale

La startup, annunciata da Musk a luglio, ha come scopo quello di “comprendere la vera natura dell’universo“. Il mese scorso, xAi ha rilasciato un chatbot chiamato Grok, che secondo l’azienda si ispira alla “Guida galattica per gli autostoppisti“. Questo ha debuttato dopo due mesi di addestramento e dovrebbe possedere una conoscenza in tempo reale di Internet. “Grok è progettato per rispondere alle domande con un po’ di arguzia e ha una vena ribelle, quindi per favore non usatelo se odiate l’umorismo!” si legge sul sito web, in cui viene spiegato che “Risponderà anche a domande piccanti che vengono rifiutate dalla maggior parte degli altri sistemi di intelligenza artificiale“.

Gli obiettivi

Con Grok, xAi intende competere direttamente con aziende come OpenAI, creatore di ChatGPT, che Musk ha contribuito ad avviare prima che un conflitto con il cofondatore Sam Altman lo portasse a lasciare il progetto nel 2018. Sarà in gara anche con la tecnologia Bard di Google e il chatbot Claude di Anthropic. All’inizio di quest’anno, il CEO di Tesla si è assicurato migliaia di unità di elaborazione grafica (GPU) ad alta potenza da Nvidia, il tipo di chip necessario per costruire un modello linguistico di grandi dimensioni. Il mese scorso, ha anche dichiarato che gli investitori di X avrebbero posseduto il 25% di xAi. “Siamo una società separata da X Corp, ma lavoreremo a stretto contatto con X, Tesla e altre aziende per compiere progressi verso la nostra missione“, si legge in un comunicato.

Le menti a capo del progetto

La società comprende diversi ingegneri che hanno lavorato in aziende come OpenAI e Google. Tra le personalità coinvolte nel progetto xAi ci sono anche ex allievi di DeepMind, Google Research, Microsoft Research, Twitter e Tesla. Al momento tuttavia non è chiaro l’ammontare dei finanziamenti di cui dispone l’azienda, né il tipo di intelligenza artificiale su cui intende concentrarsi.