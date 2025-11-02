Home > Lifestyle > "Ti abbiamo cercato nei sogni". Il noto cantante annuncia l'arrivo di un figlio



Sono ore di grande emozione per la coppia e per l'intero mondo della musica: la notizia dell'arrivo di un figlio è diventata subito virale

Un annuncio social commovente che in una manciata di minuti è divenuto virale commuovendo i numerosi fan ma anche i tanti amici della coppia. É quello relativo l’arrivo di un figlio, il primo per la coppia formata da un amatissimo cantante e la sua compagna. “Ti abbiamo cercato nei nostri sogni”, inizia così il messaggio di mamma e papà vip per confermare l’arrivo del loro primo figlio.

Mamma e papà vip aspettano un figlio: l’annuncio emoziona il mondo della musica

In passato la coppia vip aveva apertamente parlato a Verissimo delle difficoltà incontrate nel concepimento. “Una cosa che dovrebbe accadere naturalmente, a volte non accade. E probabilmente dovremo farci aiutare, ma va bene così” aveva raccontata la futura mamma che, nelle scorse ore, ha potuto finalmente rivelare di essere in dolce attesa. E lo ha fatto, insieme all’amore della sua vita, con un commovente messaggio divenuto virale in poche ore con centinaia di affettuosi commenti da parte dei fan ma anche di altri vip e colleghi del mondo dello spettacolo.

“Ti abbiamo cercato nei nostri sogni, ti abbiamo cullato nel nostro cuore. Grazie per averci scelto come genitori. Siamo sempre stati qui. Mamma, Papà e Baires”. Baires è il l’amato cane della coppia che ha accorpato alla descrizione una foto del pancione della futura mamma. Loro sono nientemeno che Mattia Briga e Arianna Montefiori e tra i vip che hanno commentato il post figurano, tra gli altri, Diana Del Bufalo che ha scritto: “Evvivaaa”, Gloria Radulescu che ha aggiunto: “Sono così felice per voi ragazzi. Tutto arriva… con amore e fede”. E Sabrina Ferilli che ha commentato con: “Uuhhhhh! Ma che bellissima cosa??”