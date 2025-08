Momenti di paura al culmine di una lite, il tutto ripreso sia in video che in audio da una telecamera di sorveglianza. Una donna di 34 anni si è scagliata contro la vicina di casa accoltellandola, il tutto davanti alle proprie figlie minorenni e urlandole “ti ammazzo, ti ammazzo”. Stando alla ricostruzione dei fatti la vittima della brutale aggressione sarebbe stata raggiunta da “più colpi in rapida successione” e solo

l’intervento dei presenti avrebbe messo fine all’attacco.

Accoltella più volte la vicina di casa: i motivi dell’aggressione

Sul caso è stata avviata, a seguito dell’arresto dell’autrice dell’aggressione con coltello, un’indagine da parte della Procura e della polizia di Catania. Con un’accusa ai danni della 34enne gravissima: tentato omicidio aggravato dai futili motivi. A