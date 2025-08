Ha il passaporto scaduto: genitori lo lasciano solo in aeroporto per non perd...

A Barcellona, un bimbo di 10 anni è stato lasciato in aeroporto dai genitori per documenti scaduti; loro sono partiti suscitando indignazione.

Una vacanza tanto attesa si è trasformata in un caso che ha scioccato i presenti all’aeroporto. Una coppia, in partenza con il figlio di 10 anni, si è trovata di fronte a un ostacolo imprevisto: il passaporto del bambino era scaduto. Di fronte all’impossibilità di farlo salire a bordo, i genitori hanno preso una decisione che ha lasciato tutti senza parole: lo hanno lasciato in aeroporto e sono partiti comunque, pur di non perdere il volo.

La vicenda ha suscitato indignazione e acceso il dibattito sull’irresponsabilità e sulle priorità familiari in situazioni di emergenza.

Bloccato ai controlli per il passaporto: i genitori partono senza il figlio di 10 anni

Un episodio sconcertante ha avuto luogo all’aeroporto El Prat di Barcellona, dove una coppia ha tentato di imbarcarsi per le vacanze lasciando indietro il figlio di appena dieci anni. Il bambino, secondo quanto riportato dai media spagnoli, era sprovvisto della documentazione necessaria per viaggiare, in particolare del visto da abbinare al passaporto, risultato scaduto.

I genitori avrebbero deciso di proseguire comunque con la partenza, lasciando il figlio in attesa dell’arrivo di un familiare. La scena, ripresa da una dipendente dell’aeroporto e condivisa poi su TikTok, ha rapidamente fatto il giro dei social, superando le 300mila visualizzazioni in poche ore.

L’intervento della polizia e la diffusione del caso sui social

A notare la situazione è stata un’addetta dell’aeroporto, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Gli agenti hanno intercettato i genitori prima che si imbarcassero, conducendoli presso un commissariato interno allo scalo, dove nel frattempo era stato portato anche il bambino.

La testimone, una coordinatrice del traffico aereo, ha raccontato che i genitori sembravano considerare normale la scelta di lasciare il figlio da solo nel terminal, in attesa di un parente che – secondo loro – sarebbe arrivato a breve.

Nel video si vedono il bambino spaesato e i genitori apparentemente tranquilli mentre si dirigono verso il gate. L’episodio ha suscitato reazioni indignate online, alimentando il dibattito sul senso di responsabilità genitoriale. Al momento restano da chiarire eventuali conseguenze legali per la coppia, mentre l’intervento tempestivo della polizia ha evitato che il minore restasse da solo in un contesto potenzialmente pericoloso come un aeroporto internazionale.