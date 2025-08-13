La foto è diventata subito virale e ha destato preoccupazione tra i fan. Tina Cipollari però ha chiarito...

Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, ha fatto preoccupare i fan dopo la circolazione sul web di una sua foto in ospedale, al pronto soccorso di Olbia. Ma subito chiarisce cosa ci faceva lì.

Tina Cipollari, la foto in ospedale preoccupa i fan. Cosa è successo all’opinionista di Uomini e Donne?

Fan preoccupati per la foto di Tina Cipollari in ospedale, precisamente in Pronto Soccorso a Olbia. Lo scatto è diventato virale. Ma cosa è successo realmente? Lo spiega l’opinionista.

La foto virale

Tutto è iniziato quando l’esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso su Instagram una foto inviatale da un utente. Nello scatto si vede l’opinionista Tina Cipollari seduta al tavolino di un ospedale, apparentemente tranquilla, con occhiali da sole mentre mangia uno snack. Il messaggio allegato recitava: “Ciao Deia, oggi c’era Tina Cipollari al Pronto Soccorso di Olbia”. Ma cosa è successo? I fan si sono molto preoccupati.

La smentita ufficiale

Poche ore dopo, Tina Cipollari ha deciso di intervenire in prima persona per spiegare cosa è successo. Con una story su Instagram scrive così: “Volevo rassicurare tutte le persone che si sono preoccupate per me a causa della foto che si è diffusa oggi. Ero sì in ospedale, ma per accompagnare una mia amica per una visita di controllo. Grazie a tutti per il bene e l’affetto. Tina”.

Così l’opinionista tanto amata dal pubblico di Canale 5 ha chiarito di aver solo accompagnato un’amica e ha ringraziato migliaia di fan preoccupati.

Il ritorno in tv

Smentito ogni presunto “problema di salute” Tina Cipollari si gode le vacanze in Costa Smeralda, scelta anche quest’estate da tanti vip, prima di tornare nella prossima stagione di Uomini e Donne, di Maria De Filippi.

E’ stata, infatti, confermata la sua presenza, al fianco di Gianni Sperti. Pronta a nuovi attacchi e battibecchi con la dama Gemma Galgani, ormai diventati iconici, e a commentare i nuovi tronisti come solo Tina sa fare!