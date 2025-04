A Uomini e Donne ogni gesto può accendere la miccia e nella puntata del 15 aprile, a farne le spese è stato Guido, finito nel mirino di Tina Cipollari. Un gesto del cavaliere durante il centro studio di Sabrina ha scatenato una reazione che nessuno si aspettava: tra battute al vetriolo e sguardi taglienti, la storica opinionista ha fatto capire di non aver gradito affatto. Ecco cosa è successo.

Sabrina e Guido, nuova coppia in vista a Uomini e Donne?

A Uomini e Donne sembra essere sbocciato un nuovo interesse nel parterre del Trono Over: Sabrina e Guido hanno iniziato una frequentazione che, sebbene ancora agli inizi, ha già fatto parlare parecchio.

I due si sono mostrati affiatati nelle ultime uscite, tra sorrisi e primi segnali d’intesa. Lui colpito dalla sua eleganza, lei affascinata dalla sua galanteria. Ma un gesto ha fatto infuriare Tina, sollevando dubbi sulla sincerità di Guido. Sabrina resta cauta: sarà solo una scintilla passeggera o l’inizio di qualcosa di più?

Uomini e Donne, Tina Cipollari: la dura reazione al gesto di Guido

Sabrina ha condiviso con disappunto quanto accaduto, raccontando di come, nonostante fosse a conoscenza delle sue difficoltà nel guidare di notte, l’uomo abbia deciso di non raggiungerla, perdendo così la possibilità di incontrarsi. Questo episodio l’ha profondamente delusa, facendola riflettere sulla sincerità della loro frequentazione. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno fortemente criticato Guido per la sua mancanza di sensibilità, evidenziando che un gesto semplice ma attento avrebbe potuto cambiare la situazione.

Sebbene Guido abbia cercato di spiegarsi, le sue giustificazioni non hanno convinto né gli opinionisti né Sabrina, che ha dichiarato di voler interrompere la relazione esclusiva con lui. La sua decisione ha scatenato una discussione animata in studio. Guido ha cercato di difendersi, raccontando di averle proposto di andare a cena in un ristorante di un suo amico, ma anche questa spiegazione ha sollevato nuovi dubbi. Tina, visibilmente contrariata, ha accusato il cavaliere di voler sfruttare la notorietà di Sabrina e del programma per promuovere i suoi affari commerciali.

Poco dopo, la reazione di Guido all’ingresso di un nuovo cavaliere interessato a Sabrina ha spiazzato lo studio intero, sorprendendo in particolare Tina Cipollari. In un momento in cui ci si sarebbe potuti aspettare un minimo di gelosia o turbamento, il cavaliere ha invece deciso di accogliere la new entry con un applauso.

Un gesto che ha subito fatto storcere il naso a molti, ma soprattutto alla storica opinionista del programma, che non avrebbe esitato a lanciare una delle sue proverbiali stoccate, ironizzando sul comportamento di Guido e sostenendo che “bisognerebbe legargli le mani”, per evitare ulteriori scenette del genere.