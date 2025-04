Un’atmosfera insolita ha segnato l’inizio della puntata di Uomini e Donne del 15 aprile 2025. Fin dai primi istanti, qualcosa è apparso diverso dal solito: Tina Cipollari, nota per i suoi interventi pungenti e ironici, ha salutato il pubblico con un tono particolare. Ma è stata una sua affermazione, pronunciata con apparente leggerezza, a catturare subito l’attenzione di telespettatori e presenti in studio. Una frase che, nel giro di pochi minuti, ha scatenato reazioni sui social.

Uomini e Donne, critiche contro Tina Cipollari

In questa stagione, Tina Cipollari non ha conquistato particolarmente il pubblico di Uomini e Donne. Anche la battuta fatta nella puntata di oggi non ha strappato sorrisi: sui social, molti telespettatori l’hanno criticata, sottolineando che dovrebbe solo godersi il suo ruolo privilegiato.

Le critiche non si sono fermate solo al suo atteggiamento in studio. In molti, infatti, negli ultimi tempi hanno puntato il dito sulla sua conoscenza con Cosimo, giudicata da diversi telespettatori poco trasparente. Secondo alcuni, la frequentazione avrebbe portato vantaggi e attenzioni “extra” a Tina, tra viaggi e regali, alimentando il malcontento di chi la vede ormai troppo coinvolta per essere imparziale nel suo ruolo di opinionista. La sua posizione, insomma, non convince più tutti come un tempo.

Uomini e Donne, critiche contro Tina Cipollari: la lamentela durante le registrazioni

La puntata di Uomini e Donne del 15 aprile 2025 si è aperta in modo insolito: Tina Cipollari ha lanciato un “buona domenica” ancora prima che Maria De Filippi prendesse la parola, con il logo del programma ancora in onda. Tra il sorriso e una punta di stizza, Tina ha lasciato intendere di non apprezzare troppo le registrazioni domenicali.

“Altro che buongiorno, buona domenica, voi siete a casa a mangiare e noi siamo qui”, ha commentato l’opinionista in studio.

Gianni Sperti è scoppiato a ridere, mentre Maria ha sottolineato che erano già le 15:30 e che a quell’ora nessuno era più a tavola.