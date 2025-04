Nella puntata di UeD andata in onda oggi, mercoledì 9 aprile, Tina Cipollari ha dato vita a una delle sue reazioni più furiose contro Gemma Galgani. Durante il confronto, l’opinionista del programma ha accusato la dama torinese, scatenando una nuova discussione tra le due. I dettagli di questo acceso scontro e le parole che hanno infiammato gli animi in studio.

La conoscenza tra Gemma Galgani e Luciano

Gemma Galgani, una delle protagoniste più longeve del trono over di “Uomini e Donne”, ha recentemente avviato una conoscenza con Luciano, un nuovo cavaliere che ha fatto il suo ingresso in trasmissione il 2 aprile 2025. Luciano si è subito fatto notare per il suo aspetto curato e il comportamento affabile, guadagnandosi l’interesse di Gemma. Sebbene sia stato inizialmente riservato nel rivelare dettagli sulla sua vita privata, Luciano ha espresso un sincero desiderio di approfondire la conoscenza con Gemma.

Tuttavia, la relazione tra i due ha suscitato alcuni dubbi in Tina Cipollari, storica opinionista del programma. Nel corso delle scorse puntate, Tina ha criticato Gemma, accusandola di non essere veramente interessata con Luciano e di trattarlo con superficialità. Questa situazione ha dato vita a uno scontro acceso tra l’opinionista e la dama, con continue accuse e tensioni in studio. Oggi, però, è arrivata una svolta: ecco la decisione che Gemma ha preso nei confronti del suo corteggiatore.

UeD, la drastica reazione di Tina Cipollari dopo la decisione di Gemma su Luciano

Il sospetto era nell’aria, e nella puntata di Uomini e Donne del 9 aprile, Gemma Galgani ha deciso di chiudere definitivamente con Luciano. Sebbene il cavaliere si sia mostrato dispiaciuto, ha accettato la decisione con calma. Tina Cipollari, invece, ha reagito con rabbia, accusando Gemma di essere “falsa”.

“Hai pure il coraggio di sederti là? Hai avuto pure il coraggio di contraddirmi l’altra volta, quando già io conoscevo questo finale. Cosa avevo previsto io?”.

In studio, la dama ha spiegato che, pur apprezzando Luciano, non ha sentito una compatibilità caratteriale sufficiente per proseguire. Nonostante i tentativi di spiegazione di Gemma, le critiche di Tina sono diventate sempre più accese.

“A te non interessa la persona carina e non ti è mai interessata questa tipologia di uomini galanti ed educati. A te piacciono più giovani“.

Gemma ha spiegato, però, che la questione non riguardava l’aspetto fisico, nonostante lui avesse un’età diversa rispetto agli altri suoi corteggiatori. Ha sottolineato che avevano discusso a lungo di divergenze caratteriali, anche la sera precedente, aggiungendo che probabilmente è lei a non essere adatta a lui.