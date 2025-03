La famosa dama del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, ha trascorso un’altra uscita con Orlando, il cavaliere che la settimana scorsa era giunto in studio per lei. I due hanno condiviso un’esterna in un ristorante di Frascati, ma, come svelato da Maria De Filippi, non c’è stato alcun bacio tra di loro. A tal proposito, non è mancato il commento dell’opinionista Tina Cipollari.

Uomini e Donne, Tina Cipollari e i dubbi su Gemma e Orlando

Dopo aver visto l’uscita della nuova coppia, Tina Cipollari ha subito espresso i suoi dubbi: “Un altro buco nell’acqua!” ha commentato l’opinionista con un pizzico di sarcasmo. Tina ha messo subito in evidenza la sua diffidenza nei confronti della relazione tra Gemma e Orlando, evidenziando ancora una volta il suo atteggiamento critico nei confronti della dama del trono over.

Il cavaliere, però, afferma di provare attrazione per Gemma, ma di non voler andare oltre, spiegando che il bacio non si dà a un estraneo e che stanno ancora conoscendosi. Queste parole diventano un’occasione per Tina, che ribadisce ancora una volta come Orlando non sembri davvero interessato a Gemma.

Uomini e Donne, una nuova uscita tra Gemma e Orlando?

Intanto, Gemma ha mostrato delusione per il fatto che non ci sia stato un bacio durante la loro esterna a Frascati, sperando in una maggiore partecipazione emotiva da parte di Orlando.

A questo punto, Maria De Filippi chiede ad Orlando se abbia intenzione di uscire con Gemma, ma lui evita la risposta, spiegando che non hanno ancora discusso di una possibile uscita e che non si sono organizzati.