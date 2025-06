A1 nel caos: tir si ribalta e sfonda il guardrail, traffico in tilt

A1 in tilt nella tarda mattinata di oggi, lunedì 9 giugno: tir perde il controllo e sfonda il guardrail, paura e disagi.

Mattinata di caos e paura sull’autostrada A1 Milano-Napoli, dove un tir ha improvvisamente perso il controllo andando a schiantarsi contro il guardrail. L’incidente ha provocato lunghe code, traffico in tilt e gravi disagi alla circolazione, richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi. Ancora in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Tir sfonda il guardrail sull’A1: traffico in tilt e soccorsi in azione

Sull’autostrada

A1 Milano-Napoli, nel tratto tra San Vittore e Cassino in direzione Roma, si registrano 4 chilometri di coda a causa di un incidente avvenuto al chilometro 669.9. Un autoarticolato si è ribaltato, invadendo parzialmente anche la carreggiata opposta, verso Napoli. La circolazione prosegue su una sola corsia in direzione Roma, mentre restano due corsie disponibili per i veicoli diretti verso sud.

Nel tratto compreso tra Pontecorvo e Cassino, verso Napoli, si segnalano 3 chilometri di coda dovuti a un secondo incidente al chilometro 669, che sarebbe legato al primo sinistro. In questo caso sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti, generando ulteriori rallentamenti.

Incidente sull’A1: traffico deviato e disagi in entrambe le direzioni

Per chi è diretto verso Roma, si raccomanda l’uscita a San Vittore, il transito sulla Strada Statale 6 Casilina e il successivo rientro in autostrada a Cassino. Chi invece viaggia in direzione Napoli è invitato a lasciare l’A1 a Pontecorvo, seguire la stessa SS6 Casilina e rientrare al casello di Cassino.

Sul posto stanno operando le squadre di Autostrade per l’Italia, unitamente alla Polizia Stradale e ai mezzi di soccorso, impegnati nelle operazioni di gestione dell’emergenza e ripristino della viabilità.