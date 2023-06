Una parte dei detriti del Titan sono stati ritrovati e con essi sembra che siano saliti a galla anche i resti umani di uno o più passeggeri. A comunicare la scoperta è stata la guarda costiera degli Stati Uniti d’America.

La guardia costiera statunitense ha trovato dei resti umani tra i detriti del Titan: ecco di chi si tratta

Al momento i resti umani ritrovati restano quelli di persone ignote in quanto bisognerà procedere con le indagini per capire a chi potrebbero essere attribuiti. Se già non vi erano dubbi circa il decesso dei passeggeri del Titan, adesso si ha la certezza che i cinque passeggeri non faranno mai più ritorno a casa. La scoperta dei resti di uno o più passeggeri potrebbe inoltre aiutare gli inquirenti a capire come sia avvenuto il decesso e le cause della morte dei cinque temerari esploratori.

La scomparsa del Titan e le disperate ricerche

Il sottomarino Titan, dell’azienda OceanGate, era partito con 5 passeggeri per esplorare gli abissi dell’Oceano e raggiungere il relitto della RMS Titanic, nave affondata nel 1912.

La notte tra il 18 e il 19 giugno 2023, però, si sono perse le tracce del sottomarino e da subito si è temuto il peggio per l’equipaggio. Dopo giorni di disperate ricerche da parte di molti Stati è stata annunciata la morte dei passeggeri di Titan in quanto erano terminate le riserve di ossigeno. Si presume che il sottomarino sia imploso.