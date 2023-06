La verità torna a galla. Recuperato dal fondale, arriva in Canada ciò che resta del sommergibile Titan, imploso sul fondo dell’Oceano Atlantico durante una spedizione verso il relitto del Titanic con a bordo cinque passeggeri (tutti morti).

Al via indagini specifiche

Grandi pezzi di metallo sono stati scaricati nella mattina di mercoledì 28 giugno dalla nave Horizon Arctic al molo di St John’s, dove hanno sede gli uffici della Guardia Costiera canadese. Rapidamente coperte da grandi teloni, le diverse parti del relitto del sommergibile sono state poi sollevate dalle gru su dei camion che le hanno portate via per consegnarle subito dopo agli investigatori. Le commissioni per la sicurezza dei trasporti degli Stati Uniti e del Canada, la Guardia Costiera degli Stati Uniti e la RCMP indagano sull’incidente: «Il mio obiettivo principale è prevenire un evento simile formulando le raccomandazioni necessarie per migliorare la sicurezza del dominio marittimo in tutto il mondo» afferma il capo dell’indagine Jason Neubauer.

Di che parti si tratta?

I pezzi recuperati sono una grande sezione bianca di metallo curvo e altre parti meccaniche della copertura esterna e del telaio di atterraggio del sommergibile. È stato recuperato infine un grande pezzo circolare, simile alla sezione all’estremità posteriore dello scafo.