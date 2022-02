Tivoli, entra in tribunale col green pass di un altro: denunciato avvocato no vax

Un avvocato no vax è entrato nel tribunale di Tivoli col green pass di un altro, scoperto, è stato denunciato: obbligo di certificazione anche per i legali

Un avvocato no vax si è presentato in tribunale mostrando un green pass valido. Tuttavia, quando i vigilantes hanno chiesto al legale anche il tesserino dell’ordine professionale, l’uomo è entrato nel pallone, non sapendo più cosa dire alle guardie. Dopo due ore, l’avvocato, messo oramai alle strette, ha detto la verità: non era vaccinato.

È accaduto a Tivoli lo scorso 4 febbraio.

Si ricorda come, a partire dallo scorso 14 gennaio, è previsto l’obbligo di green pass anche nei confronti di avvocati, periti, consulenti e altri ausiliari dei magistrati estranei all’Amministrazione della Giustizia. Il protagonista dell’episodio specifico è un avvocato di 52 anni appartenente al foro di Roma. Si trovava a Tivoli, in quel momento, per difendere un imputato.

Tivoli, avvocato presenta green pass di un collega: denunciato

L’avvocato, abituato a difendere gli impiutati, dovrà ora farsi difendere. L’uomo è stato infatti denunciato dalla polizia locale alla locale procura. Tutto è iniziato quando il 52enne ha mostrato alle guardie della Puma Security un green pass appartenente a un uomo di 54 anni, anche lui svolgente la professione di avvocato.

I dati non combaciavano

Le guardie sono rimaste perplesse una volta che hanno controllato il tesserino di Avvocato del 52enne: non solo le date di nascita, ma anche le generalità risultavano essere diverse.

Dopo che le guardie hanno chiesto all’uomo l’esibizione della carta di identità e della certificazione verde, il legale si è allontanato con la scusa di dover fare una telefonata. Solo due ore dopo, l’uomo ha ammesso di non essere vaccinato. Denunciato alla procura di Tivoli, al 52enne è stato anche sequestrato il cellulare con il quale ha esibito il green pass non suo.