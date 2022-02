Violento frontale a Cecchina, morto il 25enne Valerio Brandimarte

Lo schianto notturno nella zona dei Castelli Romani e il violento frontale a Cecchina in cui è morto Valerio Brandimarte: l'airbag è stato inutile

Violento incidente frontale notturno a Cecchina, vicino Roma, in cui è morto il 25enne Valerio Brandimarte: secondo una ricostruzione di quei terribili istanti il giovane era a bordo di una vettura che si è scontrata con un’altra auto sulla Nettunense all’altezza del chilometro 10+100.

Violento frontale, morto Valerio Brandimarte, grave il conducente dell’altra vettura

Il 25enne è morto praticamente sul colpo mentre la ragazza che era in auto con lui è rimasta ferita. Feriti anche gli occupanti dell’altra vettura, in particolare il conducente, un 39enne ricoverato in codice rosso ma che non sarebbe in pericolo di vita. La zona del Castelli Romani e che gravita intorno all’abitato di Albano Laziale è stata funestata dunque da un tremendo lutto.

Una scena agghiacciante e due auto ridotte a due ammassi di lamiere

A scontrarsi poco prima delle due di notte per cause che sono al vaglio dei carabinieri di Cecchina sono state una Volkswagen Golf e una Mercedes Classe A. Purtroppo la scena che si è parata davanti agli occhi dei residenti scesi in strada era terribile: le due auto erano ridotte a due ammassi di lamiere e per estrarre Valerio dall’abitacolo c’è voluto l’intervento dei Vigili del Fuoco con le tronchesi speciali da lamiera.

Mezzi sequestrati e indagini dei carabinieri per chiarire cause e dinamiche della tragedia

I mezzi sono stati posti sotto sequestro e i media spiegano che la salma di Valerio potrebbe essere sottoposta ad esame autoptico per disposizione del magistrato di turno. I soccorsi dell’Ares 118 sono stati tempestivi ma per Valerio purtroppo non c’è stato nulla da fare: malgrado l’apertura dell’airbag il giovane è deceduto.