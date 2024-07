Tiziano Ferro è uno dei cantanti più apprezzati al mondo, eppure la sua vita non è sempre rose e fiori. Il malore improvviso dimostra che anche lui è umano come tutti gli altri abitanti del pianeta.

Tiziano Ferro: malore improvviso nella notte

Con una voce unica e tanti fan sparsi in ogni angolo del globo, Tiziano Ferro è uno dei cantanti più amati di sempre. Anche se sono lontani i tempi in cui, giovanissimo, esordiva impacciato su un palco scenico, la sua vita non è tutte rose e fiori. Recentemente, ad esempio, ha messo fine al suo matrimonio e adesso è bloccato in America perché il marito non gli concede di tornare in Italia con i due figli. Qualche anno fa, invece, ha fatto discutere un suo malore improvviso che l’ha costretto alla corsa in ospedale.

Tiziano Ferro trasportato in ospedale

Il malore improvviso di Tiziano Ferro risale al mese di ottobre 2012, quando si trovava in Spagna, precisamente a Madrid. L’artista di Latina stava promuovendo l’album L’amore è una cosa semplice, girando l’Europa in lungo e in largo. Una sera, però, è stato solto da un improvviso malore ed è stato trasportato in ambulanza nell’ospedale più vicino.

Cosa ha avuto Tiziano Ferro?

Stando a quanto all’epoca riferirono i media spagnoli, Tiziano Ferro ha avuto un malore a causa di un abuso di farmaci. Sono state proprio le medicine, magari assunte per combattere l’influenza, ad aggravare le sue condizioni di salute.