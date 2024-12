Yulia Bruschi ha lasciato la casa del Grande Fratello dopo una denuncia del suo ex fidanzato, e la frase di Tommaso Franchi non è passata inosservata

Nella serata di ieri, lunedì 9 dicembre, Yulia Bruschi ha dovuto abbandonare inaspettatamente la casa del Grande Fratello. A causa di una denuncia da parte del suo ex fidanzato, e in accordo con la produzione, ha deciso di lasciare il gioco per poter difendersi nelle sedi opportune. Tuttavia, durante i saluti con i compagni, non è passata inosservata la frase di Tommaso Franchi. Cosa ha detto alla ragazza?

Yulia Bruschi ha lasciato la casa del Grande Fratello

L’ultima puntata del Grande Fratello si è conclusa con l’uscita di Yulia Bruschi, costretta ad abbandonare il gioco a causa di problemi legali. La ragazza, infatti, è stata denunciata dal suo ex fidanzato, che l’ha accusata di un gesto violento nei suoi confronti:

“Mi ha sfregiato con un bicchiere prima di partire, voglio giustizia”.

La concorrente dopo questa notizia ha preferito non commentare la vicenda, ma ha soltanto precisato:

“Vorrei dire solo che questa è la versione di Simone, io sono una persona perbene e corretta. Avrò modo di dire la mia verità che è ben diversa da quella che potete vedere. Purtroppo non in questa sede. Si interrompe un percorso, ma non di certo il mio sogno“.

Yulia Bruschi ha lasciato la casa del Grande Fratello: il commento di Tommaso Franchi

Vista la delicatezza della situazione, molte persone hanno ritenuto inopportune le parole di Tommaso Franchi che, durante l’ultimo saluto di Yulia ai suoi compagni, ha pronunciato una frase di incoraggiamento considerata inappropriata:

“Spacca tutto”, ha augurato all’ex gieffina.

Prima di lasciare il Grande Fratello, l’inquilina saluta tutti gli altri concorrenti e, in particolare, abbraccia e bacia Giglio, con cui ha iniziato una relazione: