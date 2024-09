Tony Effe racconta un aneddoto di una sera un po' insolita trascorsa con Fedez e Chiara.

La disputa fra Fedez e Tony Effe, precedentemente in buoni rapporti, ha attirato l'attenzione dei media. Di recente, Tony Effe ha raccontato di una serata passata con Fedez e Chiara negli Stati Uniti, in un celebre club di Los Angeles. Secondo Effe, Fedez propose di recarsi in uno strip club, decisione che suscitò una certa perplessità. In seguito, durante la serata, Fedez avrebbe proposto un gioco legato alle mance delle ballerine, cosa che ha lasciato Effe e Chiara appena perplessi.

La controversia fra Fedez e Tony Effe ha dominato l’attenzione dei media, approdando addirittura al TG1, nonostante qualche mese fa tra i due non vi fosse alcuna tensione. Per vari anni, i due artisti hanno mantenuto un buon rapporto di amicizia, con Federico che ha sostenuto Tony in diversi modi. Recentemente, su Esse Magazine, è stato mostrato un video nel quale Tony, 33 anni, narra di una nottata trascorsa con Chiara e Fedez negli Stati Uniti. Nel 2018, la Dark Polo Gang volò a Los Angeles per girare il videoclip di British e una sera, Tony, Fedez, Chiara, Pyrex e Wayne decisero di far visita a un particolare club.

“Ora devo fare io un racconto. Una notte eravamo a Los Angeles, dove dovevamo girare il videoclip di British. Una sera siamo stati con Fedez e Chiara, Fedez ha proposto ‘andiamo in questo strip club’ e ci siamo recati. Sì, Fedez, il mio fratello. Arriviamo in questo club, dove tutti gli uomini stavano lanciando soldi alle donne sul palco. Mi sono guardato con Chiara come a dire ‘che maleducati, non si comporta così’.

Ci introduciamo in questo locale, però era un posto unico, quello in cui lavorava la moglie di John Lennon, Yoko Ono. Sto parlando di un locale molto noto di Los Angeles, storico e famoso per le sue ballerine e per i rocker pazzi, non certo per la musica rap, intendo.”

Quando siamo arrivati lì, ho convertito 600 dollari, mentre Fedez ne ha convertito solo 200. Avevo una cascata di banconote da un dollaro e Chiara ha detto a Fedez: “Perché ne hai convertiti così pochi?”. Aveva effettivamente convertito molto meno di me, così è tornato per averne altri. Poi ci hanno detto di piegare le banconote. Fedez ci ha proposto una sorta di gioco, dicendo ‘chiunque prenda il bottino vince qualcosa’. Ho notato che c’erano ragazze che ballavano e che alla fine della danza raccolgono tutto. Chiara ed io ci siamo scambiati un’occhiata e abbiamo pensato ‘che squallore’, capisce?