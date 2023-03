Tor San Lorenzo, donna affoga in mare: indagini in corso

Terribile tragedia a Tor San Lorenzo. Una donna che non è ancora stata identificata è morta affogata in mare, questa mattina, 2 marzo. I tentativi di rianimazione sono stati inutili.

Terribile tragedia a Tor San Lorenzo, presso il Villaggio Vela Bianca, questa mattina, 2 marzo 2023. Una donna, che non è ancora stata identificata, è morta affogata in mare. Nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorritori del 118, purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni, la donna, che ha un’età compresa tra i 70 e gli 80 anni, è stata notata in mare da alcuni operai del posto, che hanno subito lanciato l’allarme. Mentre è stata vista in acqua era ancora viva, ma quando gli operatori sanitari hanno cercato di rianimarla si sono resi conto che era troppo tardi e, dopo diversi tentativi, hanno dichiarato il decesso.