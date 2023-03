Torino, 16enne ha un malore sulla seggiovia: è grave

Un ragazzo di 16 anni ha avuto un malore sulla seggiovia su cui si trovava, mentre era in salita. Il giovanissimo ha ricevuto i primi soccorsi da una donna che era con lui. Questa ha dato l’allarme e ha effettuato sul 16enne la respirazione artificiale. Il ragazzo, uno studente residente a Chieri, è attualmente ricoverato presso l’ospedale di Torino in gravi condizioni. Per la precisione, lo studente ha perso conoscenza sulla seggiovia che da Malzat sale alla Capannina a Prali, in Val Germanasca.

Malore sulla seggiovia: effettuato massaggio cardiaco sul 16enne

Assieme al ragazzo c’era una donna che ha lanciato l’allarme e che ha prestato i primi soccorsi effettuando sul 16enne la respirazione artificiale. Come informa Leggo, una volta che la seggiovia ha raggiunto la stazione d’arrivo, c’è stato l’intervento dei sanitari e dei carabinieri della Compagnia di Pinerolo che hanno effettuato sul 16enne il massaggio cardiaco. Dopo 35 minuti, i soccorritori sono riusciti a stabilizzarlo. Trasportato in elisoccorso, il 16enne è stato ricoverato presso l’ospedale Molinette di Torino dove si trova in prognosi riservata.

Altro malore a Udine

Anche a Udine è avvenuto un episodio simile a quello di Prali. Questa volta il protagonista è un 45enne, militare del Terzo Reggimento Genio Guastatori. Da Nordest24.it si legge che dopo un malore, l’uomo ha avuto un arresto cardiocircolatorio all’interno della caserma Berghinz. Il militare è stato soccorso dai colleghi e poi preso in carico dai sanitari. É stato infine trasferito in codice rosso presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia.