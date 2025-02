A cinque mesi dalla scomparsa di Totò Schillaci, la figlia Jessica lo ricorda con emozione. Ospite di ‘La Volta Buona’, il programma di Caterina Balivo su Rai1, la giovane ha condiviso il suo ricordo del padre, tra lacrime e applausi.

Totò Schillaci e la confessione della figlia Jessica

A Caterina Balivo, Jessica Schillaci ha raccontato come il padre abbia iniziato a manifestare i sintomi più gravi della malattia: non riusciva più a sollevarsi dal letto, non rispondeva al telefono come prima e si limitava a rispondere con monosillabi.

“Quando mio fratello mi confermò che stava male, ho lasciato il lavoro a Verona, e sono andata a Palermo”.

Nonostante le difficoltà, Jessica ha spiegato che Totò riusciva comunque a comunicare con i gesti e con gli occhi, che esprimevano chiaramente i suoi sentimenti. Prima che le condizioni peggiorassero, Jessica ha dichiarato che i due avevano avuto molte conversazioni, durante le quali entrambi avevano sottolineato i propri errori:

“Purtroppo per lavoro è stato sempre via e aveva delle mancanze nei nostri confronti. Mi è sempre mancata la sua presenza. A me piaceva mangiare con lui, perché era un uomo divertente, mi piaceva divertirmi con lui, andare in moto, in barca. Papà mi manca tantissimo. Mi ha chiesto scusa per non esserci stato, mi ha detto che avrebbe voluto riavvolgere il nastro e cambiare alcune cose”.

Gli ultimi giorni di Totò Schillaci

Jessica ha raccontato che Totò sapeva che il suo momento stava per arrivare, mentre la famiglia cercava di distrarlo e farlo concentrare su altro:

“Se lo accettava? Non sempre”.

Nonostante le difficoltà e la gravità della malattia, la figlia ha descritto il padre come un uomo estremamente forte, un paziente ideale che si lamentava pochissimo e affrontava tutto con grande determinazione. Anche nei momenti più critici, Totò cercava di non pesare su chi gli stava vicino, mostrando sempre una grande forza interiore.