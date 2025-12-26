Francesco Totti torna al centro del gossip. L’ex capitano giallorosso infatti avrebbe provato più volte a mettersi in contatto con la ballerina catanese Francesca Tocca. E Noemi Bocchi?

Francesco Totti e Noemi Bocchi, cosa sta succedendo alla coppia?

Dopo la separazione da Ilary Blasi, Francesco Totti fa ormai coppia fissa da anni con Noemi Bocchi.

Tempo fa i due avevano superato l’uragano mediatico a seguito dell’intervista alla giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli, che aveva lasciato intendere di avere avuto un flirt con l’ex capitano giallorosso. Nonostante i rumors, la relazione tra Totti e Noemi è proseguita sena intoppi. Questo però non è un periodo semplice per l’ex calciatore, pare infatti che tra lui e i due figli più grandi, Christian e Chanel, i rapporti siano freddi, tanto che i due non avrebbero apprezzato di trascorrere le vacanze di Natale con Noemi. Ma non è finita qui, cosa c’entra Francesca Tocca?

Totti e Noemi Bocchi, aria di crisi? Spunta il nome di Francesca Tocca

Diva e Donna lancia una clamorosa indiscrezione. Francesco Totti, infatti, avrebbe cercato di contattare la ballerina catanese Francesca Tocca, con desiderio di conoscerla anche se, per il momento, la Tocca non avrebbe risposto ai tentativi dell’ex calciatore. Ma, se fosse vero, chissà consa ne penserà l’attuale fidanzata di Totti, Noemi Bocchi.