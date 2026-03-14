Tour in Calabria per il sì alla riforma della giustizia: tappe, argomentazioni e responsabili

In vista del referendum confermativo del 22 e 23 marzo, Forza Italia ha organizzato un tour di 48 ore in Calabria con l’obiettivo di presentare ai cittadini le motivazioni che sorreggono il voto per il sì alla riforma della giustizia. L’iniziativa si è conclusa l’8 marzo 2026 nella sala “Federica Monteleone” del Consiglio regionale a Reggio Calabria, dopo tappe a Catanzaro, Crotone, Cosenza e Lamezia Terme. L’evento ha visto la partecipazione di amministratori locali, operatori del mondo forense e moltissimi cittadini, segnalando una forte mobilitazione locale intorno al tema.

Il percorso nelle province e l’organizzazione del tour

Il viaggio è stato pianificato dalla segreteria regionale di Forza Italia Calabria in coordinamento con il presidente della Regione e vice segretario nazionale, Roberto Occhiuto, e con i segretari provinciali. Le tappe ufficiali hanno incluso il Palazzo della Provincia di Catanzaro, l’Hotel Lido degli Scogli di Crotone, lo storico Salone degli Specchi di Cosenza e il Chiostro San Domenico di Lamezia Terme, per terminare a Reggio Calabria. A promuovere direttamente il tour è stato Francesco Cannizzaro, vice capogruppo alla Camera e segretario regionale, che ha spiegato come l’itinerario fosse pensato per mettere a confronto gli autori della riforma con i territori.

Partecipazione e obiettivi locali

Ogni tappa ha privilegiato il contatto con amministratori, sindaci e operatori del diritto per evidenziare gli effetti concreti della proposta sul territorio. Cannizzaro ha sottolineato che la riforma è vista come un punto cardine del programma del centrodestra e che l’obiettivo è mantenere un impegno elettorale verso i cittadini. In modo particolare si è insistito sul bisogno di tutela per sindaci, amministratori e imprese, elementi ritenuti più esposti nei contesti locali. Il tono degli incontri è stato quello di confronto pubblico, con spazio a domande e chiarimenti tecnici.

I contenuti giuridici della riforma spiegati dal partito

Nel corso degli incontri sono stati richiamati i principali concetti della proposta: maggiore equilibrio fra accusa e difesa, selezione delle carriere basata sul merito e responsabilizzazione dei magistrati per eventuali errori. Enrico Costa, deputato e membro della Commissione Giustizia, ha illustrato come la riforma miri a garantire un giudice terzo e imparziale e a evitare che le promozioni nelle procure e nei tribunali avvengano per esclusiva appartenenza a correnti. Questo approccio, secondo i relatori, dovrebbe rafforzare la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario.

Numeri e tempi del processo

Un punto chiave dell’argomentazione è stato l’impatto sui tempi processuali. I promotori hanno citato le oltre 226 mila assoluzioni in primo grado registrate negli ultimi due anni come indicatore di indagini e processi che potrebbero essere evitati con un controllo più stringente nella fase preliminare. Secondo i sostenitori, la riforma non allungherebbe i tempi ma li renderebbe più efficaci, riducendo i processi inutili e accelerando quelli necessari attraverso procedure più chiare e meccanismi di responsabilità.

Messaggi politici e appelli prima del voto

Le conclusioni degli incontri sono state affidate al viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto e al vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, responsabile della campagna referendaria del partito. Sisto ha spiegato la riforma usando una metafora sportiva: un arbitro imparziale non può appartenere alla stessa città di una delle due squadre, così come un processo deve avere figure distinte e neutrali. L’idea centrale proposta è quella di un sistema giudiziario più equilibrato e trasparente, a tutela sia dei cittadini sia dei magistrati che esercitano il proprio ruolo in autonomia.

Retorica e posizionamento

Mulè, collegato da remoto anche a un’iniziativa a Palermo, ha rilanciato la narrazione politica del tour sostenendo che votare per il sì rappresenti, a suo parere, una scelta antifascista, perché la riforma servirebbe a uscire da logiche autoritarie. Il vicepresidente ha invitato a «uscire dalle gabbie ideologiche» e a valutare il contenuto della proposta sulla base della sua utilità pratica. Il messaggio finale rivolto agli elettori calabresi è stato chiaro: informarsi e recarsi alle urne il 22 e 23 marzo per decidere sul futuro della giustizia in Italia.

In sintesi, il tour di Forza Italia in Calabria ha combinato elementi tecnici della riforma con un’intensa mobilitazione politica e un appello al voto consapevole, sottolineando le ricadute locali e richiamando l’attenzione sui principi di imparzialità, merito e responsabilità che i promotori ritengono alla base della proposta referendaria.