Tramite profili falsi online, una donna di 55 anni adescava uomini online poi mandava le prove del tradimento virtuale alle rispettive fidanzate o mogli. La donna è stata condannata dal Tribunale di Prato.

Tradimenti virtuali a Prato: puniva uomini infedeli inviando prove alle mogli

Si era proclamata come la “giustiziera dei tradimenti virtuali“, una donna di 55 anni che, con l’aiuto del figlio, adescava uomini online per poi mandare, alle rispettive compagne, fidanzate o mogli, le prove del tradimento.

Il figlio le creava dei profili falsi, con i quali la 55enne adescava gli uomini, scambiando poi con loro messaggi erotici, messaggi che poi inviava direttamente alle compagne, per dimostrare l’infedeltà. Il tutto direttamente dalla sua casa in Lombardia spinta, a suo dire, dalla volontà di difendere le donne. Nel 2020 aveva preso di mira un ragazzo di 30 anni di Prato, primo lo ha adescato sui social con un profilo falso, poi ha inviato non solo alla compagna, ma a tutta la famiglia, agli amici e ai colleghi, i messaggi erotici che si erano scambiati. Inoltre, le chat stampate sono anche state inviate, con raccomandata, sul posto di lavoro della fidanzata tradita. La coppia pratese ha denunciato il tutto alla polizia, e da lì sono partire le indagini.

Tradimenti virtuali a Prato: condannata la 55enne

Il Tribunale di Prato ha condannato la donna di 55 anni, che adescava uomini online per poi mandare le prove del tradimento virtuale alle rispettive compagne, a 2 anni e 4 mesi per revenge porn, diffamazione, stalking e sostituzione di persona. Per gli ultimi due reati è stato condannato a un anno e 8 mesi il figlio, il quale appunto creava i profili falsi.