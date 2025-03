Traffico in tilt per incidente tangenziale Napoli: rallentamenti e code

Incidente tangenziale Napoli: gravi disagi per gli automobilisti. La strada è chiusa e il traffico paralizzato, leggi tutte le novità sulla situazione in tempo reale.

La Tangenziale di Napoli, completamente bloccata. Il traffico fermo, clacson impazziti, automobilisti esasperati.

Tangenziale Napoli bloccata: evacuazioni in corso

Intanto, il caos si estende. Due chilometri di coda tra Zona Ospedaliera e Vomero causa incidente. Uscita obbligatoria, deviazioni su strade secondarie, automobilisti costretti a percorrere chilometri in più per rientrare a Fuorigrotta. Un disagio enorme, senza una soluzione rapida all’orizzonte. La strada deve essere messa in sicurezza, il carburante rimosso, il camion sollevato e portato via. Tutto questo richiede tempo.

E la situazione si complica nel pomeriggio. Intorno alle 15, arriva la decisione più drastica: evacuare le famiglie che abitano nei pressi dell’incidente. Troppo pericoloso, troppe incognite. Il rischio che qualcosa vada storto è sempre dietro l’angolo. Il traffico resta in tilt, la città paralizzata. E chi si trova in viaggio può solo aspettare.

Incidente tangenziale Napoli: traffico paralizzato, ecco cosa è successo

Un’altra giornata che comincia male, con la città in tilt e migliaia di persone intrappolate in code chilometriche. Il motivo? Un incidente che ha coinvolto un camion cisterna carico di carburante. Si è ribaltato da solo, senza urtare nessun altro veicolo. Ma tanto è bastato per mandare tutto in crisi. Il pericolo era chiaro fin dal primo istante: un carico infiammabile sparso sull’asfalto, un rischio troppo grande per riaprire la circolazione. La decisione è stata immediata. Tangenziale chiusa, senza alternative.

È successo tra le uscite di Vomero e Fuorigrotta, direzione Pozzuoli in provincia di Napoli. Il camion ha perso il controllo e si è rovesciato su un fianco. Un boato, poi il silenzio. L’autista, incredibilmente illeso, è uscito da solo dalla cabina prima ancora che arrivassero i soccorsi. Sul posto, in pochi minuti, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, ambulanze, soccorsi meccanici. Le fiamme? No, per fortuna non ci sono state. Ma l’allarme è scattato lo stesso. Che tipo di carburante trasportava il mezzo? Ancora non si sa con certezza. E finché non sarà tutto sotto controllo, la Tangenziale resterà chiusa. Anche in direzione opposta, verso Capodichino, dove il traffico è stato bloccato per precauzione.