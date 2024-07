All’alba di sabato 20 luglio, un imprenditore è morto nel Pavese, precisamente a Codevilla. Stava lavorando in un cantiere ed era salito da un tetto ma improvvisamente è precipitato e l’impatto è stato fatale.

Imprenditore morto a Codevilla, Pavia

Tragedia all’alba del 20 luglio a Codevilla, in provincia di Pavia. Un imprenditore di Voghera è precipitato dal tetto di un capannone dove stava lavorando, volando per 6 metri.

Si chiamava Carmelo Vitrano e aveva 55 anni. L’artigiano edile ha battuto la testa in modo talmente violento, che anche i tempestivi soccorsi non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

La tragedia è avvenuta in un’area che si affaccia sulla Provinciale 1, la Bessana-Salice, un’arteria molto trafficata che però in quel momento era quasi deserta.

Incidente a Pavia: la dinamica e l’intervento dei soccorsi

Sul posto, i carabinieri di Voghera stanno ancora lavorando, insieme agli ispettori di Ats Pavia, per determinare la dinamica e fare gli accertamenti del caso, in modo da addebitare eventuali responsabilità.

Stando alla ricostruzione, Vitrano sarebbe salito sul tetto per sistemare delle coperture del fabbricato in vista dell’insediamento di una nuova ditta. Cosa abbia provocato la caduta non è chiaro.

Sul posto sono giunti subito dopo, gli operatori del 118 con elisoccorso e ambulanza ma le condizione dell’uomo erano parse già da subito disperate.

In tutti i modi i soccorritori hanno tentato di rianimarlo ma per li non c’è stato nulla da fare: i traumi erano troppo severi: l’artigiano è morto per le gravissime lesioni riportate, in particolare quella alla testa.